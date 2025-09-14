La televisione svizzera per l’Italia

Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto a Gerusalemme

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è arrivato con il segretario di Stato americano Marco Rubio al Muro del Pianto (Muro Occidentale) a Gerusalemme.

(Keystone-ATS) Dopo aver pregato insieme, Netanyahu e il segretario di Stato USA hanno visitato i tunnel sotto il luogo sacro.

“Penso che la visita di Rubio qui sia una testimonianza della solidità e della forza dell’alleanza israelo-americana, che è forte e durevole quanto le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato”, ha detto Netanyahu ai giornalisti sul posto dopo la visita.

“Sotto la presidenza di Donald Trump e del segretario Rubio, questa alleanza non è mai stata così forte e lo apprezziamo profondamente”, ha aggiunto. Rubio non ha fatto dichiarazioni alla stampa .

