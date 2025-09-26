La televisione svizzera per l’Italia

Netanyahu a New York, proteste e arresti

Keystone-SDA

Decine di manifestanti sono stati arrestati oggi di prima mattina fuori dal Loews Regency, l'albergo su Park Avenue dove è arrivato ieri il premier israeliano Benyamin Netanyhau per tenere il suo discorso all'Onu.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La manifestazione, cominciata dopo la mezzanotte, era tesa apparentemente a disturbare il sonno del primo ministro e del suo entourage. I partecipanti sventolavano bandiere palestinesi e cartelli con la parola “genocidio”, altri gridavano slogan all’insegna del “killer di bambini” e della “Palestina libera”.

Migliaia di persone hanno poi protestato contro il discorso nelle strade di New York, compreso un grande raduno a Times Square, nel centro della città. La folla ha risposto con un applauso quando è circolata la notizia che numerose delegazioni all’Onu avevano oggi disertato il discorso dell’israeliano in Assemblea Generale.

La polizia ha detto che duemila persone erano ancora in strada quando il corteo, verso le 10:15, ha cominciato a puntare verso il Palazzo di Vetro ma a quel punto il leader israeliano aveva già finito di parlare. I manifestanti hanno riempito la 42esima strada, poi hanno virato a nord costringendo la polizia a chiudere parecchi isolati di Sixth Avenue.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR