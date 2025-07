Netanyahu: dopo la tregua torneremo ad assediare Gaza

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe promesso al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich che, a seguito della proposta di cessate il fuoco di 60 giorni con Hamas in discussione a Doha, Israele riprenderà la guerra contro Hamas a Gaza, riporta Channel 12.

(Keystone-ATS) “E’ nostra intenzione, dopo la tregua, trasferire la popolazione della Striscia verso sud e imporre un assedio al nord di Gaza”, avrebbe detto Netanyahu a Smotrich, che sta cercando garanzie dal premier che la guerra a Gaza riprenderà a pieno ritmo dopo la fine del cessate il fuoco.

In incontri a porte chiuse, Netanyahu ha presentato il piano di Israele di separare la popolazione civile di Gaza da Hamas e trattenerla nel sud della striscia di Gaza quale rifugio umanitario per consentire al conflitto di continuare dopo la tregua temporanea. Poi Netanyahu avrebbe assicurato al ministro che avrebbe mantenuto la promessa, indicando la pianificazione del conflitto con l’Iran del mese scorso come la ragione per cui non sono state soddisfatte le precedenti aspettative di Smotrich di distruggere Hamas.

“Finora sono stato impegnato con l’Iran, ora posso assicurarmi che l’esercito segua le mie istruzioni”, avrebbe detto il premier a Smotrich, secondo Channel 12. Smotrich e il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben Gvir hanno avvertito che si ritireranno dal governo se verrà raggiunto un accordo che ponga fine alla guerra a Gaza con Hamas ancora al potere. Secondo quanto riferito, entrambi i ministri sono stati convocati per incontrare Netanyahu nei giorni scorsi, nell’ambito degli sforzi in corso per raggiungere un accordo.