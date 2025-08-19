Netanyahu, premier Australia politico debole, ci ha traditi
Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha definito oggi il suo omologo australiano, Anthony Albanese, un "politico debole", sullo sfondo di tensioni diplomatiche tra i due Paesi dopo che Canberra ha dichiarato che riconoscerà lo Stato palestinese.
(Keystone-ATS) “La storia ricorderà Albanese per quello che è: un politico debole che ha tradito Israele e abbandonato gli ebrei australiani”, si legge in un post pubblicato sull’account ufficiale X dell’ufficio di Netanyahu.