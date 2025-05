Netanyahu, per raid all’aeroporto risponderemo all’Iran

Keystone-SDA

Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele risponderà con forza all'attacco missilistico degli Houthi contro l'aeroporto Ben Gurion, attribuendo la responsabilità diretta all'Iran.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha assolutamente ragione. Gli attacchi degli Houthi provengono dall’Iran”, ha scritto Netanyahu su X, condividendo un post del presidente americano in cui accusa Teheran di finanziare i ribelli yemeniti.

“Israele risponderà all’attacco contro il nostro aeroporto principale e, in un momento e luogo a nostra scelta, anche ai loro padroni del terrore iraniani”, ha aggiunto.

“Noi, insieme al mondo intero, siamo minacciati dagli Houthi. Non lo tollereremo e prenderemo dure contromisure, ricordando sempre che hanno agito su ordine e con il sostegno della loro patrona, l’Iran”, ha affermato Netanyahu durante il suo incontro con il presidente di Cipro, Nikos Christodoulides.

“Faremo ciò che è necessario per inviare all’Iran un chiaro avvertimento: non possiamo tollerare una cosa del genere”, ha aggiunto, come riferisce il suo ufficio.