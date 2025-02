Netanyahu, ‘Trump determinato sul suo piano per Gaza’

Keystone-SDA

Benyamin Netanyahu ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è "determinato" a realizzare il suo piano per Gaza, definendolo "rivoluzionario".

(Keystone-ATS) Il primo ministro israeliano, rientrato in Israele da Washington, ha affermato di aver ottenuto “risultati straordinari” nei colloqui con Trump.

“Sto tornando ora da una visita storica a Washington, con il Presidente Donald Trump, con i principali membri del suo governo, con i leader del Senato e del Congresso. Questa visita e le conversazioni con il presidente degli Stati Uniti portano ulteriori risultati straordinari che possono garantire la sicurezza di Israele per le generazioni future”, ha detto Netanyahu all’inizio della riunione del suo governo. “Ci sono opportunità davanti a noi che non avremmo mai immaginato, o che almeno fino a pochi mesi fa sembravano impossibili, ma ora sono possibili. Abbiamo ottenuto molti successi, ma anche molte sfide ci aspettano”.

“Abbiamo concordato che dobbiamo completare tutti gli obiettivi della guerra che ci siamo prefissati: l’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti i nostri ostaggi, garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, riportare tutti i residenti nel nord, nel sud e, ovviamente, impedire all’Iran di ottenere armi nucleari”, ha detto il premier israeliano.

“Il presidente Trump ha anche presentato una visione diversa per il ‘giorno dopo’. Per un anno intero ci è stato detto che nel giorno dopo dobbiamo avere l’Autorità Palestinese nella Striscia di Gaza. Trump ha proposto una visione completamente diversa, molto migliore per lo Stato di Israele. Una visione rivoluzionaria, creativa, e ne stiamo discutendo. È molto determinato a realizzarla. Questo ci apre molte altre possibilità”, ha sottolineato il leader israeliano, secondo cui la visita a Washington “rappresenta una svolta storica per lo Stato di Israele”.

Nel frattempo, “stiamo facendo rispettare gli accordi di cessate il fuoco. Questo ci obbliga a intervenire, a volte con il fuoco, per farli rispettare. Lo stiamo facendo sia nel sud che nel nord. Il mio ordine questa sera è: nessuno deve avvicinarsi al perimetro e nessuno deve violare il perimetro. Questa è una parte dell’accordo, lo faremo rispettare, e lo faremo con determinazione. Ci aspettiamo che Hamas rispetti tutti i suoi impegni, e questo è uno di essi”, ha concluso.