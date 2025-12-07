Netanyahu, ‘Stato palestinese vuole distruggerci, non ci sarà’

Keystone-SDA

"Non creeremo uno Stato palestinese alle nostre porte che si impegnerà a distruggerci". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

(Keystone-ATS) “Abbiamo un punto di vista diverso, ovviamente, perché lo scopo di uno Stato palestinese è distruggere l’unico e solo Stato ebraico”, ha detto Netanyahu, citato dai media israeliani.

“A Gaza avevano già uno Stato, uno Stato di fatto, e lo hanno usato per cercare di distruggere l’unico Stato ebraico. Crediamo che ci sia una strada per promuovere una pace più ampia con gli Stati arabi, e anche una strada per stabilire una pace praticabile con i nostri vicini palestinesi, ma non creeremo uno Stato alle nostre porte che si impegnerà a distruggerci”.