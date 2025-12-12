Nestlé Waters: produzione Perrier riparte dopo problema depuratore

Keystone-SDA

Nestlé Waters ha annunciato la ripresa graduale delle linee di produzione dello stabilimento Perrier nel sud della Francia, dopo un problema riscontrato in un impianto di depurazione vicino al sito.

(Keystone-ATS) Contattata dall’agenzia Awp, Nestlé Waters ha comunicato che “la produzione riprende gradualmente” nello stabilimento di Vergèze nel dipartimento del Gard, dove vengono prodotte le famose bottiglie verdi Perrier, già coinvolte in uno scandalo relativo a filtrazione illegale.

“Il temporaneo arresto della produzione nel sito di Vergèze era legato all’impianto di depurazione accanto allo stabilimento, che serve a trattare le acque reflue del posto, e non ha quindi alcun legame con la sicurezza sanitaria delle nostre acque minerali naturali o la qualità delle nostre trivellazioni, che rimangono garantite”, ha assicurato la filiale del gruppo Nestlé.

Sebbene la radio France Info riferisca di “un episodio di inquinamento del Vistre, il fiume che costeggia lo stabilimento”, con “concentrazioni di nitrati superiori ai limiti consentiti”, Nestlé Waters da parte sua dichiara che “le analisi effettuate confermano che non vi è stato alcun inquinamento del corso d’acqua vicino da parte delle acque rilasciate”.

Questo episodio segue un’altra notizia diffusa a inizio dicembre da France Info, che riferiva di circa 4 milioni di bottiglie bloccate dalle autorità sanitarie a seguito di analisi effettuate nel sito di Vergèze in cui erano emersi risultati non conformi alle norme.