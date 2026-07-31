Nestlé vuole ridurre debito con cessioni, no però a vendita L’Oréal

Keystone-SDA

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Nestlé ha in programma di ridurre il proprio debito attraverso la cessione di attività non strategiche e la generazione di cassa interna, ma la vendita della redditizia partecipazione nel colosso francese della cosmetica L'Oréal non è al momento in agenda.

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(Keystone-ATS) Lo ha detto il CEO Philipp Navratil in un’intervista rilasciata al portale finanziario zurighese The Market.

“È chiaro, dobbiamo diminuire il nostro indebitamento,” ha affermato il manager austro-svizzero. Il gruppo sta già lavorando in questa direzione con operazioni come la vendita del segmento dell’acqua e altre cessioni minori, tra cui quella di Blue Bottle Coffee.

L’obiettivo della dirigenza è riportare il rapporto tra indebitamento netto ed Ebitda (utile operativo prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) “all’incirca a metà strada tra 2 e 3”. Alla fine del 2025, il rapporto si attestava a 2,85. In termini assoluti, al 30 giugno 2026 Nestlé registrava un debito netto di 56,3 miliardi di franchi svizzeri, in calo rispetto ai 60,0 miliardi dell’anno precedente.

Nonostante la pressione per ridurre il passivo, il 50enne ha escluso categoricamente la dismissione della quota di circa il 20% detenuta in L’Oréal. “Teoricamente, si potrebbero ridurre significativamente i debiti,” ha riconosciuto, “ma sarebbe una scorciatoia.” Invece, ha ribadito, Nestlé intende “fare i compiti a casa” e “diminuire il debito in modo organico, migliorando al contempo il portafoglio e l’assetto del gruppo”. La quota in L’Oréal resta “un investimento finanziario e siamo felici di esserne azionisti”, aggiunge il dirigente con studi all’università di San Gallo.

In tema di allocazione del capitale, Navratil ha tracciato le priorità del gruppo: al primo posto ci sono gli investimenti per la crescita organica, seguiti dal dividendo e dalla riduzione del debito. Nessuna priorità, al momento, per acquisizioni e riacquisti di azioni proprie.

Oggi nei primi scambi in borsa l’azione Nestlé si presenta in ribasso frazionale, ma dall’inizio di gennaio il titolo dalla società – terzo gruppo per capitalizzazione sul mercato elvetico, dopo Roche e Novartis – ha guadagnato il 7%.