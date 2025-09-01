Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato

Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato questa sera il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata.

(Keystone-ATS) Il consiglio di amministrazione della società ritiene che il comportamento di Freixe violi il codice di condotta e le linee guida interne del gruppo. Al suo posto, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo CEO. Nestlé ribadisce che l’orientamento strategico rimane invariato, con l’obiettivo di accelerare crescita ed efficienza.

L’indagine su Freixe è stata condotta sotto la supervisione dell’ex presidente del consiglio di amministrazione, Paul Bulcke, e del nuovo presidente designato, Pablo Isla. Citato nella nota, Bulcke sottolinea la necessità della decisione, evidenziando che i valori e la governance rappresentano le fondamenta di Nestlé. Ringrazia Freixe per il suo impegno pluriennale.

Philipp Navratil, nuovo direttore generale, lavora nell’azienda da 24 anni. Entrato nel 2001 nel settore della revisione interna, è stato nominato responsabile di Nespresso l’anno scorso e fa parte della direzione del gruppo dall’inizio del 2025.