La televisione svizzera per l’Italia

Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato

Keystone-SDA

Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato questa sera il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un'indagine su una relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il consiglio di amministrazione della società ritiene che il comportamento di Freixe violi il codice di condotta e le linee guida interne del gruppo. Al suo posto, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo CEO. Nestlé ribadisce che l’orientamento strategico rimane invariato, con l’obiettivo di accelerare crescita ed efficienza.

L’indagine su Freixe è stata condotta sotto la supervisione dell’ex presidente del consiglio di amministrazione, Paul Bulcke, e del nuovo presidente designato, Pablo Isla. Citato nella nota, Bulcke sottolinea la necessità della decisione, evidenziando che i valori e la governance rappresentano le fondamenta di Nestlé. Ringrazia Freixe per il suo impegno pluriennale.

Philipp Navratil, nuovo direttore generale, lavora nell’azienda da 24 anni. Entrato nel 2001 nel settore della revisione interna, è stato nominato responsabile di Nespresso l’anno scorso e fa parte della direzione del gruppo dall’inizio del 2025.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR