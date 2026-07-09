Nestlé investe 563 milioni in Thailandia per produzione Nescafé

Keystone-SDA

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Nestlé investe 563 milioni di franchi per la costruzione di un nuovo stabilimento dedicato al caffè Nescafé nella provincia di Samut Prakan, in Thailandia.

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(Keystone-ATS) L’impianto, che entrerà in funzione nella seconda metà del 2028, produrrà caffè solubile, miscele e bevande pronte al consumo, rispondendo alla crescente domanda interna e creando nuove opportunità di esportazione nel sud-est asiatico, ha indicato oggi la multinazionale alimentare vodese.

La Thailandia rappresenta un mercato particolarmente dinamico per il caffè, con un valore stimato di circa 1 miliardo di franchi. “Il caffè è la nostra attività più importante a livello globale e la Thailandia è uno dei mercati principali”, afferma Remy Ejel, CEO della regione Asia, Oceania e Africa, citato in un comunicato.

La nuova fabbrica, che darà lavoro a oltre 500 persone, sarà dotata delle più avanzate tecnologie di automazione e di sistemi basati sull’intelligenza artificiale. Tra questi figurano le ultime novità in materia di estrazione del caffè e di recupero degli aromi, pensate per preservare l’intensità sensoriale della miscela e garantire un’esperienza di gusto migliore. Robotica e sistemi automatizzati ottimizzeranno anche il confezionamento, il trasporto e la gestione delle scorte, mentre un centro di distribuzione integrato ridurrà i tempi di consegna e migliorerà l’agilità logistica.

L’investimento, sostenuto dal Board of Investment della Thailandia in coerenza con gli obiettivi nazionali di economia bio-circolare, conferma la presenza ultracentenaria di Nestlé nel paese. L’azienda da oltre 40 anni supporta i coltivatori locali di caffè Robusta con fornitura di piantine e programmi di agricoltura rigenerativa e resilienza climatica. L’acquisto annuale di materie prime locali, per un valore superiore a 100 milioni di franchi, contribuirà inoltre a rilanciare l’economia del territorio e a migliorare le condizioni di vita delle comunità agricole, si dice convinto il gruppo.