Nestlé conclude programma di riacquisto di azioni da 20 miliardi

Keystone-SDA

Nestlé ha concluso il suo programma di riacquisto di azioni proprie. Dall'inizio del programma, nel gennaio 2022, il colosso alimentare vodese ha riacquistato in borsa 187,4 milioni di azioni per un totale di 20 miliardi di franchi.

(Keystone-ATS) Stando a un comunicato diramato questa sera, il prezzo medio per azione è stato di 106,74 franchi (prezzo di chiusura odierno: 74,08 CHF).

Poco meno di 14 milioni di azioni riacquistate nell’ambito del programma erano già state annullate in occasione dell’Assemblea generale del 2022, 80 milioni in quella del 2023 e 50 milioni in quella del 2024. L’Assemblea generale del 2025 deciderà quindi in merito all’annullamento dei restanti 43,5 milioni di azioni, si legge ancora nella nota.