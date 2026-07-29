Nestlé: vittoria in tribunale per tutela del prodotto KitKat

Keystone-SDA

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Nestlé ha ottenuto una vittoria in India nella tutela del suo celebre marchio di barrette al cioccolato KitKat.

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(Keystone-ATS) La Calcutta High Court ha emesso un’ingiunzione permanente che vieta a un produttore alimentare locale di utilizzare il nome “KIT KAT” o qualsiasi altro marchio simile che possa generare confusione, riferisce il quotidiano The Indian Express.

La decisione del tribunale ha di fatto esteso un’ingiunzione già emessa nel 2023, quando Nestlé aveva denunciato la persistente violazione del marchio malgrado una sentenza definitiva. Il gruppo elvetico aveva presentato come prove acquisti effettuati online e screenshot di offerte su piattaforme di e-commerce, dimostrando che l’azienda concorrente continuava a vendere i propri prodotti attraverso canali digitali.

Il tribunale ha accertato che la società indiana, precedentemente nota come “KIT KAT Food Products”, aveva proseguito l’attività cambiando ragione sociale in “Keka Food Products”. Una strategia che i giudici hanno ritenuto configurante una chiara violazione dei diritti di proprietà intellettuale di Nestlé, portando così all’emissione del divieto assoluto e definitivo.