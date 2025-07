Nessuna kryptonite per Superman, l’uomo d’acciaio a 122 milioni

Keystone-SDA

Nessuna traccia di kryptonite nelle sale di Stati Uniti e Canada.

(Keystone-ATS) ‘Superman’ conquista senza sforzo il box office nordamericano con 122 milioni di dollari, a cui si sommano i 98 guadagnati all’estero. Il reboot con David Corenswet nei panni dell’Uomo d’acciaio segna il terzo debutto in sala migliore dell’anno, dopo ‘Minecraft – Il film’ (a 162 milioni) e ‘Lilo & Stitch’ (a 146 milioni).

Diretto da James Gunn, che dal 2022 è anche co-presidente e direttore creativo dei DC Studios, il film è costato 225 milioni oltre ai 100 di promozione, e continua la serie di successi della Warner Bros, dopo Minecraft, gli horror ‘Sinners’ e ‘Final Destination Bloodlines’ e il recente ‘F1’ di Joseph Kosinski. Questi blockbuster sono arrivati dopo una serie di dolorosi flop commerciali dello storico studio, tra cui ‘Mickey 17’, ‘The Alto Knights’ e ‘Joker: Folie à Deux’.

Secondo in classifica ‘Jurassic World – La rinascita’, settimo capitolo della saga preistorica avviata da Steven Spielberg e ancora prodotta dalla sua Amblin Entertainment (oltre che da Universal). Diretto da Gareth Edwards, con Scarlett Johansson come protagonista e sceneggiatura di David Koepp, il film guadagna 40 milioni nel weekend, per un totale di 232 milioni in Nord America in due settimane.

Terzo gradino del podio per Brad Pitt con ‘F1’, film Apple Original distribuito da Warner Bros, che incassa 13 milioni nel weekend e arriva a 136 milioni in tre settimane. Seguono, fuori dal podio, due titoli per famiglie: il live action ambientato nel Nord leggendario di ‘Dragon Trainer’, che in cinque settimane ha accumulato 240 milioni di dollari (8 milioni nel fine settimana), e ‘Elio’, il nuovo cartoon Pixar, che resta in coda alla top five con 3,9 milioni di dollari nel weekend e un totale di circa 63 milioni raccolti sul territorio nazionale in tre settimane.