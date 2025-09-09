La televisione svizzera per l’Italia

Nepal: incendiata casa ex premier, la moglie ustionata a morte

Keystone-SDA

Rajyalaxmi Chitrakar, moglie dell'ex premier del Nepal Jhalanath Khanal è morta per le ustioni riportate nell'assalto incendiario di oggi alla sua abitazione, nel quartiere Dallu di Katmandu. Lo si apprende dal sito nepalese Khabarhub.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La donna si trovava nella casa che è stata assaltata e data alle fiamme nella mattinata dai manifestanti; trasportata in ospedale in condizioni critiche, si è spenta dopo poche ore.

Il marito, esponente del Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist), si dimise dall’incarico nel 2011, ma è considerato dai protagonisti della protesta delle ultime ore un esponente della vecchia guardia tuttora al potere nel Paese che deve farsi da parte.

