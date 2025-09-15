La televisione svizzera per l’Italia

Nepal: candidata Karki scelta da Gen Z su piattaforma online

L'indicazione della ex presidente della Corte Suprema nepalese Sushila Karki come candidata al ruolo di premier ad interim per il nuovo governo di Kathmandu da parte del movimento Gen Z è maturata online.

(Keystone-ATS) Si è trattato di un incontro sulla piattaforma Discord, una app statunitense gratuita. Lo si apprende dai media del Paese. La votazione online è stata organizzata da Hami Nepal, il gruppo della Gen Z che conta più di 160 mila membri e che gestisce il canale ‘Youth Against Corruption’ (Giovani contro la corruzione).

Il dibattito ha visto oltre 10 mila partecipanti, con molti esponenti della diaspora che intervenivano dall’estero. Quando la piattaforma non è stata più in grado di accettare nuove presenze, il gruppo ha aperto una diretta su YouTube per consentire ad altri seimila di seguire la discussione.

Discord è una delle piattaforme social che erano state bandite dal governo; proprio quel divieto ha dato il là alle proteste e ha scatenato il movimento nazionale che ha portato alle dimissioni del premier KP Sharma Oli, accusato di nepotismo e di non rappresentare le speranze dei giovani nepalesi.

Oltre alla ex magistrata 73enne, molti dei partecipanti al forum avevano indicato Balen Shah, il rapper anticorruzione eletto due anni fa sindaco di Kathmandu, ma i moderatori del gruppo non sono riusciti a mettersi in contatto con lui. Shah, in seguito, ha fatto sapere, sempre sui social, di appoggiare la candidatura di Karki.

