Nepal: almeno 170 morti per le inondazioni

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Almeno 170 persone sono morte e altre 42 risultano disperse in Nepal a seguito delle inondazioni e delle frane causate dalle forti piogge, in particolare nella capitale Kathmandu. Lo riferisce la polizia in un nuovo bilancio.

Da venerdì gran parte della zona orientale e centrale del paese himalayano è stata allagata, così come interi quartieri di Kathmandu. I fiumi hanno subito inondazioni improvvise, causando danni diffusi e perdite di vite umane.

Almeno 35 delle persone uccise erano a bordo di tre veicoli e sono state sepolte vive in una frana su un’autostrada a sud di Kathmandu, ha precisato il portavoce della polizia nepalese Dan Bahadur Karki.

Più di 3’000 persone vengono mobilitate per partecipare alle operazioni di salvataggio utilizzando elicotteri o imbarcazioni.