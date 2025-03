Neo premier Canada chiede di riesaminare acquisto F-35 Usa

Keystone-SDA

Il neo premier canadese Mark Carney ha chiesto al ministro della difesa Bill Blair di riesaminare il piano di Ottawa per acquistare una flotta di 88 caccia F-35 da Lockheed Martin, sullo sfondo della guerra dei dazi innescata da Donald Trump.

(Keystone-ATS) Carney ha chiesto di valutare se il contratto per i caccia Usa – ad un costo di circa 85 milioni di dollari ciascuno – sia il miglior investimento per il Canada o se ci siano opzioni migliori. “Dobbiamo fare i compiti a casa dato il contesto in continua evoluzione e assicurarci che il contratto nella sua forma attuale sia nel migliore interesse dei canadesi e delle forze armate canadesi”, ha detto il portavoce di Blair Laurent de Casanove.

Il contratto non è stato annullato e il Canada si è legalmente impegnato ad acquistare i primi 16 aerei, ha detto de Casanove. La nuova flotta è destinata a sostituire i vecchi CF-18 della Royal Canadian Air Force, con i primi quattro degli 88 aerei che dovrebbero essere consegnati nel 2026 e gli ultimi 18 nel 2032.