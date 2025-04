Nemo presenterà una nuova canzone all’ESC di Basilea

Keystone-SDA

Nemo presenterà una nuova canzone per la sua esibizione all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno a Basilea. Lo ha indicato la star di Bienne (BE) in un video su Instagram.

(Keystone-ATS) A gennaio correvano voci che Nemo non stesse bene. Oltre alle difficoltà con le date del tour e il management, è stato reso noto che la star dell’ESC era sotto pressione per preparare nuove canzoni.

La scorsa settimana Nemo ha partecipato al Bounce Cypher, la maratona rap organizzata dall’emittente radiotelevisiva svizzerotedesca SRF, lanciando una dura critica all’industria musicale: mancanza di sostegno, stress promozionale e compensi bassi.

Viste le circostanze, Nemo ha detto su Instagram che è un grande onore tornare sul palco con una nuova canzone.