Nelle città svizzere le donne si mobilitano per l’uguaglianza

Keystone-SDA

Le donne scendono in piazza e si mobilitano per i loro diritti e per l'uguaglianza. Oggi, in occasione della Giornata internazionale della donna, sono in programma manifestazioni in diverse città della Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) A Losanna è stato indetto un corteo per questo pomeriggio – organizzato dal collettivo femminista “Grève féministe Vaud” – a partire dall’esplanade di Montbenon, scrive la città romanda sul suo sito web. Una simile azione prenderà il via dal Pont du Mont-Blanc, a Ginevra.

Nella Svizzera tedesca sono state annunciate manifestazioni non autorizzate, come a Zurigo, dove alla vigilia diversi volantini e alcuni siti internet hanno annunciato un raduno presso la Paradeplatz al motto: “8 marzo unite – le lotte uniscono in tutto il mondo”.

La polizia cantonale di Basilea Città ha dal canto suo confermato all’agenzia Keystone-ATS di non aver ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione neppure per una dimostrazione in programma sulla piazza renana della Barfüsserplatz, dove è pure attesa per oggi una sfilata – approvata dalle autorità – in vista dell’imminente carnevale di Basilea, che inizierà ufficialmente lunedì.