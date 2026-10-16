Nel fine settimana 3’000 eventi ‘No Kings’ in tutti gli Usa

Keystone-SDA

Condividi

Oltre 3'000 eventi in tutti gli Stati Uniti sono stati organizzati da 'No Kings' per il fine settimana, con l'obiettivo di spingere i cittadini a recarsi alle urne in anticipo in vista delle imminenti elezioni di metà mandato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Nato durante il secondo mandato presidenziale di Donald Trump, il movimento di protesta punta a rendere sabato la giornata con il maggior numero di voti anticipati nella storia degli Stati Uniti, creando al contempo una rete di volontari pronti a difendere il processo democratico da eventuali tentativi di sabotaggio.

Hunter Dunn, membro del gruppo antifascista ‘50501″ e parte del movimento, ha dichiarato che l’obiettivo non è “solo dimostrare la forza dei cittadini, ma incanalare tale forza verso qualcosa di concreto e utile”.

“Sabato sarà la giornata per evitare che le elezioni siano sabotate”, ha dichiarato Ezra Levin, co-fondatore del gruppo progressista ‘Indivisible’, che fa parte della coalizione No Kings. “La cosa migliore in assoluto che si possa fare per contrastare questo sabotaggio è incrementare massicciamente l’affluenza alle urne, votando in anticipo”.

Le ultime manifestazioni del movimento risalgono al 28 marzo, quando – secondo i numeri forniti dagli organizzatori – circa 8 milioni di americani erano scesi in piazza per protestare contro il presidente nell’ambito di 3’300 eventi.