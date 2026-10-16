Nel fine settimana 3’000 eventi ‘No Kings’ in tutti gli Usa
Oltre 3'000 eventi in tutti gli Stati Uniti sono stati organizzati da 'No Kings' per il fine settimana, con l'obiettivo di spingere i cittadini a recarsi alle urne in anticipo in vista delle imminenti elezioni di metà mandato.
(Keystone-ATS) Nato durante il secondo mandato presidenziale di Donald Trump, il movimento di protesta punta a rendere sabato la giornata con il maggior numero di voti anticipati nella storia degli Stati Uniti, creando al contempo una rete di volontari pronti a difendere il processo democratico da eventuali tentativi di sabotaggio.
Hunter Dunn, membro del gruppo antifascista ‘50501″ e parte del movimento, ha dichiarato che l’obiettivo non è “solo dimostrare la forza dei cittadini, ma incanalare tale forza verso qualcosa di concreto e utile”.
“Sabato sarà la giornata per evitare che le elezioni siano sabotate”, ha dichiarato Ezra Levin, co-fondatore del gruppo progressista ‘Indivisible’, che fa parte della coalizione No Kings. “La cosa migliore in assoluto che si possa fare per contrastare questo sabotaggio è incrementare massicciamente l’affluenza alle urne, votando in anticipo”.
Le ultime manifestazioni del movimento risalgono al 28 marzo, quando – secondo i numeri forniti dagli organizzatori – circa 8 milioni di americani erano scesi in piazza per protestare contro il presidente nell’ambito di 3’300 eventi.