Nei Grigioni le imposte diminuiscono di tre punti percentuali

Keystone-SDA

Grazie alla solida situazione finanziaria e all'assenza di debiti del Canton Grigioni, oggi il Gran Consiglio ha deciso di ridurre di 3 punti percentuali il moltiplicatore cantonale d'imposta. L'ultimo sgravio fiscale del 5% è entrato in vigore nel 2025.

1 minuto

(Keystone-ATS) È un dibattito fiume quello che si è tenuto stamattina nell’aula del Gran Consiglio a Coira. Oltre una dozzina di parlamentari hanno preso parola per dibattere su un ulteriore sgravio fiscale per i cittadini retici. Le posizioni erano chiare: PLR e UDC si sono schierati per una riduzione del 5%. Una proposta appoggiata anche dai Verdi liberali. Secondo i tre partiti la popolazione ha pagato troppe tasse negli ultimi anni e il Cantone ha continuato ad arricchirsi.

Per non mettere a repentaglio la stabilità delle finanze cantonale il Centro ha favorito il compromesso con una riduzione di tre punti percentuali. Il Governo, il PS e la Commissione della gestione erano invece contrari a un ulteriore sgravio. Questo a causa delle insicurezze causate dal pacchetto di risparmi della Confederazione e dalle conseguenze dell’abolizione del valore locativo.

Dopo che la proposta del Governo è stata chiaramente respinta, il PS si è unito al Centro. La loro proposta è stata approvata con una maggioranza risicata: 61 voti contro 58. Questa decisione poterà dal 2026 l’aliquota d’imposta al 92%.