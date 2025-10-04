La televisione svizzera per l’Italia

Negoziati su fine guerra Gaza iniziano lunedì a Sharm el-Sheik

Keystone-SDA

Il ministero degli Esteri egiziano ha confermato che i colloqui sull'accordo per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza inizieranno lunedì.

(Keystone-ATS) “Nell’ambito degli sforzi egiziani in corso in coordinamento con i mediatori per porre fine alla guerra nella Striscia, l’Egitto ospiterà due delegazioni di Israele e Hamas il 6 ottobre per discutere i termini e i dettagli dello scambio di tutti gli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi, in conformità con la proposta del Presidente Trump”. I colloqui si apriranno a Sharm el-Sheik.

