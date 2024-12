Negoziati con l’Ue, traguardo vicino

Keystone-SDA

È attesa per oggi a Berna la conclusione dei negoziati fra Svizzera e Unione europea: il dossier verrà trattato dal Consiglio federale nel corso della sua seduta.

2 minuti

(Keystone-ATS) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen potrebbe giungere nella Confederazione per la fine delle trattative.

Il governo ha svolto una prima discussione sull’argomento nella sua riunione della scorsa settimana. Secondo diversi media, oggi deciderà se concludere i negoziati con Bruxelles. Si tratta in ogni caso di indiscrezioni che non possono essere confermate perché l’esecutivo ha l’ultima parola sul suo ordine del giorno.

Secondo l’emittente pubblica SRF, venerdì scorso il Consiglio federale ha deciso di dividere il pacchetto di accordi. Ciò potrebbe condurre fino a quattro referendum e quattro votazioni popolari separate, come hanno anche scritto i giornali del gruppo Tamedia. Sollecitato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha risposto che la questione della struttura del pacchetto verrà affrontata a tempo debito.

A Bruxelles l’aspettativa è che questa settimana sia quella buona per finalizzare le trattative, ha appreso Keystone-ATS da fonti diplomatiche, secondo cui è arrivato il momento di allentare la tensione nelle relazioni con Berna.

La scorsa settimana, il ministro degli esteri Ignazio Cassis e il Commissario europeo Maros Sefcovic si sono sentiti due volte al telefono per parlare del rush finale. In particolare, è probabile che abbiano discusso dell’ammontare del contributo di coesione che la Svizzera versa all’Ue per la sua partecipazione al mercato unico europeo.

Si saprà solo all’ultimo se von der Leyen arriverà davvero in Svizzera per suggellare l’intesa con la presidente della Confederazione Viola Amherd. Insieme, avevano dato il la ai negoziati lo scorso 18 marzo.

Negli ultimi nove mesi, Berna e Bruxelles hanno trattato per regolare le future relazioni comuni. L’obiettivo è aggiornare gli accordi esistenti e stipularne di nuovi.

A cose fatte, il Consiglio federale dovrebbe iniziare a lavorare per presentare il dossier al Parlamento. Se approvati dalle Camere, gli accordi dovranno essere sottoposti all’elettorato svizzero in una o più votazioni.