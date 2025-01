Negozi di arredamento Depot annunciano fallimento

Keystone-SDA

È la fine per Depot, catena di negozi di arredamento presente nella Svizzera tedesca e in Romandia: la società ha depositato i bilanci presso l'ufficio esecuzioni del canton Turgovia. È stato avviato il fallimento, emerge dalle comunicazioni dell'autorità.

(Keystone-ATS) La casa madre tedesca di Depot si trovava da tempo in gravi difficoltà: dalla metà del 2024 era in corso un procedimento di insolvenza e riorganizzazione che ha portato alla chiusura di numerose filiali. Malgrado ciò finora l’attività in Svizzera – i negozi sono 34, secondo il sito web aziendale – era proseguita.

Stando al Blick online, che attribuisce all’impresa un organico di 300 persone, i dipendenti hanno appreso di quanto sta succedendo solo ieri. I punti vendita rimarranno aperti fino a stasera.