Negli Usa il fulmine più lungo, misura 829 chilometri

Keystone-SDA

Un lampo lungo 829 chilometri ha conquistato il record del fulmine più lungo finora registrato, superando di 61 chilometri il primato precedente, dell'aprile 2020.

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo rende noto sul suo sito l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo), annunciando di aver convalidato il nuovo record mondiale.

A stabilire il record è il Comitato per gli Estremi Meteorologici e Climatici del Wmo, utilizzando i dati satellitari. I risultati sono stati pubblicati sul Bulletin of the American Meteorological Society.

Il fulmine, la cui lunghezza è stata misurata con un margine di errore di 8 chilometri, risale all’ottobre 2017, ma non era stato identificato durante l’analisi iniziale della tempesta del 2017 e il fatto che costituisse un record è emerso solo successivamente.

Estendendosi dal Texas orientale fino a Kansas City, il fulmine del 2017 ha coperto una distanza pari a quella che separa Parigi e Venezia. “Un’auto impiegherebbe dalle otto alle nove ore e un aereo di linea almeno 90 minuti per percorrere questa distanza”, osserva la Wmo.

“Queste nuove scoperte evidenziano importanti preoccupazioni per la sicurezza pubblica in merito alle nubi elettrificate, che possono produrre lampi in grado di percorrere distanze estremamente grandi, di avere un impatto significativo sul settore dell’aviazione e di innescare incendi boschivi”, rileva Celeste Saulo, segretario generale del Wmo.

“Questo nuovo record dimostra chiaramente l’impareggiabile potenza della natura. Inoltre, la valutazione del Wmo degli estremi ambientali (ad esempio, la distanza record percorsa da questi mega-flash) dimostra i notevoli progressi scientifici compiuti nell’osservazione, nella raccolta di dati e nell’analisi di questi fenomeni. È probabile che esistano valori ancora più estremi e saremo in grado di esaminarli man mano che si accumuleranno ulteriori osservazioni di alta qualità”, ha affermato Randall Cerveny, relatore del Wmo per gli estremi meteorologici e climatici.

“Pur essendo fonte di meraviglia, i fulmini rappresentano comunque un grave pericolo che causa la morte di molte persone ogni anno in tutto il mondo”, ha aggiunto Saulo sottolineando l’importanza di sistemi di allerta precoce.

La Wmo ricorda che gli unici luoghi sicuri per sfuggire ai fulmini sono edifici sufficientemente grandi e solidi, dotati di impianti elettrici e idraulici, o all’interno di un veicolo con tetto metallico completamente chiuso.