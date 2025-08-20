NE: uccisa donna e sue due figlie a Corcelles

Keystone-SDA

Una donna di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo sono state uccise ieri sera a Corcelles (NE).

(Keystone-ATS) L’ex marito 52enne, ferito da colpi di arma da fuoco esplosi dagli agenti, è stato arrestato e ricoverato in ospedale, ha comunicato oggi la polizia neocastellana in conferenza stampa.

“Il sospetto era separato dalla moglie dal 12 giugno e viveva ormai a Le Locle”, ha dichiarato oggi Simon Baechler, capo della polizia giudiziaria neocastellana. Le vittime erano di nazionalità algerina come anche l’uomo arrestato e in possesso di un permesso C.

“L’ora della morte delle vittime non è ancora nota e sarà determinata dall’autopsia”, ha detto il procuratore Jean-Paul Ros. Denunce reciproche tra i coniugi erano state presentate tra il 2020 e il 2022, in particolare per danneggiamento, “ma nulla dal 2022”, ha spiegato Baechler.

La famiglia non era quindi oggetto di sorveglianza da parte delle forze dell’ordine. “La polizia non aveva informazioni riguardo al fatto che stesse per verificarsi una tragedia”, ha aggiunto Baechler.