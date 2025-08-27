La televisione svizzera per l’Italia

NE: “marcia bianca” dopo il triplice omicidio di Corcelles

Keystone-SDA

Un centinaio di persone ha partecipato oggi a Corcelles (NE) a una "marcia bianca" silenziosa in memoria delle vittime del triplo omicidio avvenuto la settimana scorsa. L'autore - che ha ammesso i fatti - è accusato di aver ucciso ex moglie e due figlie.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Il corteo ha fatto il giro della località per arrivare davanti all’abitazione in cui è avvenuto il dramma lo scorso 19 agosto. Fra i partecipanti si contavano numerosi bambini.

Questi ultimi erano muniti di palloncini bianchi, rose bianche e foto delle vittime, in particolare delle due piccole di 10 e 3 anni e mezzo. I palloncini sono stati poi lasciati liberi di librarsi in volo. Gli organizzatori avevano chiesto ai partecipanti di vestirsi di bianco e di presentarsi “in uno spirito di pace e raccoglimento”.

La marcia è stata organizzata dalla madre di un’amica di una delle bambine uccise.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

