Naufraga un battello turistico in Vietnam, almeno 28 morti

Almeno 28 persone sono morte e più di una decina risultano disperse dopo il capovolgimento di un'imbarcazione turistica con a bordo oltre 50 persone oggi nella baia di Ha Long in Vietnam. Lo riportano i media statali.

(Keystone-ATS) “L’imbarcazione turistica Wonder Sea con a bordo 53 persone si è capovolta. La guardia di frontiera e la Marina vietnamita hanno tratto in salvo 11 persone e recuperato almeno 28 corpi”, riporta il sito di notizie VnExpress. Si indaga sulle cause.

Ad Hanoi, una violenta ondata di maltempo ha investito la capitale intorno alle 16:00, sradicando alberi lungo le principali arterie e lasciando le strade disseminate di rami e detriti. Già da mezzogiorno temporali e raffiche di vento hanno colpito la provincia montuosa di Cao Bang, e, più ad est, la provincia di Quang Ninh, dove è avvenuto il naufragio.

Il ministero dell’agricoltura e dell’ambiente ha emesso un comunicato urgente di allerta rivolto a tutte le autorità delle province settentrionali e costiere, chiedendo l’attuazione immediata di piani di emergenza, la vigilanza sulle imbarcazioni in mare, e la predisposizione di evacuazioni preventive da abitazioni precarie o zone a rischio di alluvioni e frane.

La tempesta tropicale Wipha, entrata nel Mar Cinese meridionale nelle prime ore di oggi, presenta venti a forza 9 e raffiche fino a forza 12. Si prevede che nei prossimi giorni provocherà piogge torrenziali, esondazioni e frane.