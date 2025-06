Nato concorda spesa 5%, Spagna conferma esenzione

I Paesi della Nato hanno sottoscritto un impegno ad aumentare la spesa per la difesa al 5% del pil, dopo che la Spagna ha ritirato l'opposizione che minacciava di far deragliare il vertice dell'Alleanza della prossima settimana.

(Keystone-ATS) Tuttavia, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che Madrid ha “raggiunto un accordo” con la Nato che la esenta dal raggiungimento dell’obiettivo.

Il presidente statunitense Donald Trump ha insistito perché gli alleati si impegnino a definire l’obiettivo del 5% durante il summit, che prenderà il via martedì all’Aia. Diversi diplomatici hanno affermato che l’impegno da annunciare al vertice vedrà gli alleati promettere di raggiungere il 3,5% per le esigenze militari fondamentali entro il prossimo decennio, e spendere l’1,5% in una categoria più flessibile di spese “legate alla difesa” come infrastrutture e cybersicurezza.