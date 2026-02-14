NATO: Rutte, “Nessuno in Europa vuole sostituire l’atomica USA”

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato che nessuno in Europa sta spingendo per sostituire l'ombrello nucleare degli Stati Uniti, dopo che la Germania ha affermato di essere in trattative con la Francia riguardo alla sua deterrenza nucleare.

(Keystone-ATS) “Penso che ogni discussione in Europa volta a garantire che la deterrenza nucleare collettiva sia ancora più forte sia positiva, ma nessuno in Europa sta sostenendo che ciò debba sostituire l’ombrello nucleare degli Stati Uniti”, ha detto Rutte ai giornalisti durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza.