La televisione svizzera per l’Italia

NATO: missione Eastern Sentry su fianco est dopo droni in Polonia

Keystone-SDA

Dopo le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia, la NATO avvia nei prossimi giorni una nuova iniziativa, denominata Eastern Sentry (sentinella orientale), per proteggere il fianco orientale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Mark Rutte in una conferenza stampa con il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich.

“Non stiamo rincorrendo, eravamo ben posizionati. Ma con il vasto numero di droni arrivati in Polonia è venuto il momento di prendere misure extra: Eastern Sentry è un disegno di difesa totalmente diverso”, ha affermato il generale statunitense Grynkewich.

Quanto accaduto in Polonia è un fatto “pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno”, ha detto Rutte a Bruxelles.

La valutazione è in corso, ha aggiunto il segretario generale della NATO ribadendo che “il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso”.

“La posizione degli USA è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L’impegno dell’America c’è in tutti i sensi. Sono stato pienamente soddisfatto” della reazione degli Stati Uniti a quanto accaduto, ha precisato.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR