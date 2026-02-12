NATO: Colby, “Resteremo in Europa ma in modo più limitato”

Keystone-SDA

"La responsabilità degli USA è quella di essere chiari, sinceri e coerenti: continueremo a fornire la deterrenza nucleare estesa e continueremo anche, in modo più limitato e mirato, a fornire capacità convenzionali che contribuiscono alla difesa della NATO".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto al Consiglio atlantico il sottosegretario statunitense al Dipartimento della guerra (l’appellativo ripristinato dal presidente Donald Trump come denominazione secondaria del Dipartimento della difesa), Elbridge Colby.

“Il nostro impegno è quello di essere sinceri con voi, sia per quanto riguarda i tempi e la portata del cambiamento, sia per quanto riguarda le sfide e i compromessi che dobbiamo affrontare. E continueremo a preparare le nostre forze per fare la nostra parte ai sensi dell’articolo 5, con l’Europa che assume la guida della difesa convenzionale”.

All’articolo 5 del del Trattato dell’Atlantico del Nord, le nazioni della NATO concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, va considerato un attacco contro tutte.