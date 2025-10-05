La televisione svizzera per l’Italia

Nasce il governo Lecornu, Macron nomina 18 ministri

Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato 18 ministri, come "ossatura" del nuovo governo del premier Sebastien Lecornu. Lo ha annunciato stasera l'Eliseo.

(Keystone-ATS) Un primo consiglio dei ministri si terrà domani pomeriggio con Macron, mentre martedì il primo ministro terrà il suo discorso di politica generale, riferiscono i media francesi. In una prima dichiarazione pubblica, Lecornu ha chiesto ai suoi ministri di essere “negoziatori e di trovare compromessi con tutti i parlamentari”.

Per quanto attiene alla composizione del governo, le principali novità sono il macronista Roland Lescure all’Economia e il ritorno di Bruno Le Maire al ministero delle Forze Armate.

Bruno Retailleau, leader del partito di destra Les Républicains, che domenica ha deciso all’ultimo minuto di rimanere nel governo, rimane ministro dell’Interno, mentre il macronista di destra Gérald Darmanin è stato riconfermato Ministro della Giustizia.

Anche gli ex primi ministri Elisabeth Borne e Manuel Valls sono stati confermati, rispettivamente all’Istruzione e ai Territori d’Oltremare, così come Jean-Noël Barrot del MoDem come ministro degli Affari Esteri, Catherine Vautrin (Salute e Lavoro) e Rachida Dati dei Répubblicains a ministra della Cultura, nonostante la sua candidatura a sindaco di Parigi e il processo per corruzione a suo carico previsto per settembre 2026. Amélie de Montchalin resta ministra dei Conti Pubblici.

