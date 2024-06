Narendra Modi ha giurato, è premier per la terza volta

(Keystone-ATS) Il primo ministro indiano Narendra Modi ha giurato per il suo terzo mandato consecutivo nella cerimonia in corso a New Delhi, nel palazzo presidenziale Rashtrapati Bhavan, officiata dalla presidente indiana Droupadi Murnu.

Oltre al leader del Bharatiya Janata Party (Bjp) – il partito conservatore fautore di una politica nazionalista e di difesa dell’identità induista -, hanno giurato come membri del prossimo gabinetto Modi vari ex ministri, da Rajnath Singh, a Nitin Gadkari, da Amit Shah a Nirmala Sitharam.

Il presidente del Bjp, J. P. Nadda, è tornato a far parte del consiglio dei ministri dopo cinque anni. Al momento del giuramento non viene indicato quali dicasteri siano stati assegnati ai rispettivi ministri e sottosegretari.