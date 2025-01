Narcisisti sono in crescita, 10% della popolazione in Svizzera

Keystone-SDA

I narcisisti sono in crescita in Svizzera: il numero di coloro che hanno un'eccessiva ammirazione per se stessi può essere stimato al 10% della popolazione, con un 1% caratterizzato da una diagnosi per disturbi seri.

4 minuti

(Keystone-ATS) Lo spiega lo psichiatra Marc Walter, autore di diversi saggi sul tema.

“La nostra società è diventata sicuramente più narcisista”, afferma il 53enne in un’intervista pubblicata dal bimensile Beobachter in edicola da domani. “È quasi un dovere ottimizzare noi stessi. Sui social media di solito non mostriamo la realtà, ma cerchiamo di presentarci meglio di come siamo. E ad ogni click e ad ogni like cerchiamo una conferma”.

Quindi gli psichiatri – chiede la giornalista del periodico – hanno più lavoro su questo tema rispetto al passato? “Sì, sempre più persone si mettono in contatto con noi. Alcune di queste vengono spinte alla terapia dal partner. Sempre più spesso, però, cercano aiuto anche da soli, al più tardi quando la fantasia e la realtà vanno definitivamente in direzioni opposte: se si è fallito nella carriera o si è distrutta una famiglia, per esempio. L’argomento è molto più presente di un tempo”.

Come si riconosce una persona narcisista? “Le caratteristiche sono tre. In primo luogo, i narcisisti non hanno empatia; questo rende difficile il compromesso e il mantenimento delle relazioni. In secondo luogo, hanno fantasie di grandezza ed esagerano se stessi: per questo motivo hanno spesso la sensazione di essere al di sopra delle regole. In terzo luogo, hanno un forte bisogno di ammirazione e non sono molto aperti alle critiche”.

“I narcisisti hanno però anche caratteristiche che li avvantaggiano nella vita”, prosegue il direttore della Clinica di psichiatria e psicoterapia dei servizi psichiatrici del canton Argovia. “Per esempio, sono abbastanza capaci di soffrire e sono ambiziosi: ne hanno bisogno per fare carriera, ad esempio”.

Quanti narcisisti ci sono in Svizzera? “Si presume che circa il 10% della società abbia tratti narcisistici pronunciati. Le persone con tratti narcisistici possono comunque anche lavorare e avere relazioni: non bisogna quindi patologizzarle immediatamente. Solo l’1% ha una diagnosi vera e propria, cioè un disturbo narcisistico di personalità”. Si parla quindi di circa 80’000 persone nella Confederazione.

Ma si nasce narcisisti o lo si diventa solo nel corso della vita? “Esistono solo pochi studi empirici”, risponde il dottore. “Oggi si ritiene però che circa il 50% sia di origine genetica. Si tratta di una percentuale molto inferiore rispetto ad altre malattie mentali come la schizofrenia o l’ADHD, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività. L’educazione e l’ambiente in cui si cresce hanno quindi una grande influenza. Chi da bambino è sempre stato messo in primo piano ha maggiori probabilità di sviluppare tratti narcisistici. Lo stesso vale per coloro che sono stati trascurati emotivamente durante l’infanzia o che hanno ricevuto amore solo quando hanno ottenuto dei risultati”.

Il narcisismo si può curare? “Non lo definirei curabile, ma piuttosto trattabile”, replica l’intervistato. “Se il livello di sofferenza è sufficientemente alto e le persone colpite vogliono davvero lavorare su di esso le possibilità di successo non sono così scarse. Con la psicoterapia, i narcisisti possono lavorare su se stessi e sulle loro capacità relazionali, imparando a empatizzare con gli altri e a sviluppare la compassione”, conclude l’esperto.