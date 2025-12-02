Napoli: maxi blitz anticamorra dei carabinieri, 21 arresti
Maxi operazione dei carabinieri e della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Napoli contro il clan Licciardi.
(Keystone-ATS) Dalle prime luci dell’alba i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Napoli su richiesta della procura antimafia partenopea a carico di 21 indagati (19 misure in carcere di cui 5 soggetti già ristretti e 2 agli arresti domiciliari).
Gli indagati – nell’ambito del clan Licciardi (alleanza di Secodigliano) – sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo, di “associazione di tipo mafioso”, “estorsioni”, “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”, “ricettazione” ed “evasione”, reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.