Mv Hondius: Oms, due casi confermati e cinque sospetti hantavirus

Keystone-SDA

Due casi di hantavirus, uno più che precedentemente, sono stati confermati e altri cinque sono sospetti nel caso della Mv Hondius, la nave da crociera bloccata al largo di Capo Verde. Lo ha dichiarato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

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(Keystone-ATS) Sono stati identificati sette casi di hantavirus, di cui due confermati in laboratorio e cinque sospetti, indica l’Oms. Come noto, tre persone sono decedute, mentre un paziente è in condizioni critiche e tre passeggeri hanno riportato sintomi lievi.

La nave, partita da Ushuaia, nel sud dell’Argentina, circa tre settimane fa con destinazione Praia, capitale di Capo Verde, per un tour di 42 notti è ancorata al largo dell’arcipelago africano dopo lo scoppio del presunto focolaio. I tre deceduti sono due turisti olandesi (marito e moglie) e uno tedesco.

La stessa Oms ha fatto sapere che la Spagna accoglierà la Mv Hondius. La direttrice per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e pandemie, Maria Van Kerkhove, ha affermato che la nave si dirigerà verso le Isole Canarie. “Stiamo collaborando con le autorità spagnole che hanno affermato che accoglieranno la nave per condurre un’indagine epidemiologica completa, una disinfezione completa della nave e, naturalmente, per valutare il rischio per i passeggeri che si trovano a bordo”.

L’Oms ha anche annunciato di aver avviato le procedure per rintracciare i passeggeri del volo con cui la passeggera olandese è stata evacuata dall’isola di Sant’Elena a Johannesburg, in Sudafrica, dove è morta in ospedale. La donna, il cui marito è morto a bordo della nave, è sbarcata a Sant’Elena il 24 aprile “con sintomi gastrointestinali” e si è poi imbarcata il giorno successivo per Johannesburg. È deceduta il 26 aprile e la sua infezione da hantavirus è stata confermata ieri.

L’hantavirus si diffonde principalmente quando il patogeno, presente negli escrementi, nella saliva e nell’urina dei topi, si disperde nell’aria. In rari casi può essere trasmesso anche fra persone. I sintomi sono febbre alta e disturbi gastrointestinali.