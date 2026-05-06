MV Hondius: Madrid, nave con hantavirus arriverà sabato a Tenerife

Keystone-SDA

La nave crociera MV Hondius con il focolaio di hantavirus a bordo attraccherà sabato all'isola di Tenerife (Canarie), nel porto di Granadilla de Abona, e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi paesi d'origine.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato la ministra spagnola della sanità Monica García in nella conferenza stampa successiva alla riunione interministeriale alla Moncloa sulla crisi sanitaria.

La Spagna ha acconsentito ieri sera, in seguito a una richiesta dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell’Unione europea, a permettere alla MV Hondius di attraccare alle Canarie.

“Saremo particolarmente attenti alla sicurezza, proteggeremo le persone che arrivano, ma adotteremo anche le misure necessarie di salute pubblica, in modo che, se ci saranno persone sintomatiche, non trasmettano” il virus “alla popolazione” e i passeggeri spagnoli “resteranno in quarantena all’ospedale militare Gómez Ulla di Madrid”, ha aggiunto la ministra nel chiarire i dettagli dell’operazione concordata con la Commissione europea e l’OMS.

I passeggeri della crociera, appartenenti a circa 22 nazionalità, dalle Canarie saranno rimpatriati direttamente nei paesi d’origine. I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno trasferiti, dopo una prima valutazione medica, su un aereo militare alla base militare di Torrejón de Ardoz (Madrid) e da là all’ospedale Gómez Ulla.

La ministra ha fatto il punto della situazione: “La MV Hondius è alla fonda vicino Praia, capitale di Capo Verde, dove una squadra di epidemiologi del Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie ha verificato che a bordo ci sono tre casi. Tre persone sintomatiche che in questo momento sono evacuate presso i Paesi Bassi”, ha segnalato.

La titolare della sanità ha chiarito che il medico della nave, che ieri presentava una situazione più critica per il contagio da hantavirus, “è stato stabilizzato”, per cui non sarà trasferito in Spagna, come aveva chiesto a Madrid il governo olandese, ma sarà evacuato a sua volta nei Paesi Bassi.

“Tutti i passeggeri ad oggi e l’equipaggio sono asintomatici”, ha aggiunto Monica García. “Una volta conclusa l’evacuazione a Capo Verde la nave continuerà il viaggio verso le Canarie, dove è atteso l’arrivo nel giro di tre giorni al porto secondario di Granadilla de Abona, a 10 minuti dall’aeroporto sud di Tenerife”.

Là sarà avviata “un’operazione congiunta” di valutazione sanitaria, finalizzata a rimpatriare “tutti i membri dell’equipaggio e tutti i passeggeri”, con “tutti i protocolli sanitari necessari” e un “meccanismo europeo di protezione civile”, ha spiegato.

“Tutto il processo è diretto dalla Commissione europea e avrà l’appoggio dell’OMS e del meccanismo di Protezione civile già attivato”, ha assicurato l’esponente del governo spagnolo, specificando che anche i trasporti saranno effettuati in situazione di isolamento “ad hoc” per evitare contatti.

García ha quindi ricordato che “la trasmissione tra umani non è abituale, ma non si può escludere, e si produce sempre in situazioni di contatto molti stretto fra persone sintomatiche”. E ha evitato polemiche con il governatore delle Canarie, Fernando Calvijo, che si oppone alla decisione, affermando di essere “in contatto permanente a tutti i livelli” con l’autorità regionale.