Musk ha speso 290 milioni di dollari per le elezioni Usa 2024

Keystone-SDA

Elon Musk ha speso oltre 290 milioni di dollari per le elezioni del 2024, stando a documenti federali, rafforzando Donald Trump e i repubblicani in uno sforzo sbalorditivo che ha contribuito a garantirgli un accesso senza precedenti alla nuova amministrazione Usa.

(Keystone-ATS) I documenti, scirve la Cnn, si riferiscono alle ultime cinque settimane dell’anno, e rivelano una vera e propria battaglia a suon di milioni di dollari per assicurarsi una fetta di influenza presso la nuova amministrazione. Così quello che era stato il comitato della campagna per l’elezione di Trump, poi convertito in una nuova entità volta a potenziare l’influenza politica trumpiana, ha incassato quasi 21 milioni di dollari nel periodo immediatamente precedente all’insediamento del nuovo presidente.

Nel frattempo, un importante super Pac alleato ha ricevuto contributi per diversi di milioni di dollari, tra cui 1 milione da parte del candidato dell’amministrazione Trump per il ruolo di ambasciatore nel Regno Unito, nel giorno stesso in cui era stato fatto il suo nome per la guida della rappresentanza diplomatica Usa a Londra.