Musk critica la Federal Reserve, “ha troppi dipendenti”

Keystone-SDA

La Federal Reserve ha troppo personale: Lo afferma Elon Musk su X, criticando la banca centrale senza però offrire spiegazioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) La Fed occupa circa 24’000 persone e non riceve fondi tramite il tradizionale processo di bilancio in Congresso. L’utile dell’istituto deriva dalle sue operazioni e, soprattutto, dagli interessi sui titoli di stato acquistati sul mercato. La banca centrale solitamente è fonte di ricavo per il governo: prima della sua corsa al rialzo dei tassi nel 2022, la Fed inviava circa 100 miliardi di dollari l’anno al Tesoro.