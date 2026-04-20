Musk convocato da giudici francesi in inchiesta presunti illeciti X

Keystone-SDA

Elon Musk, convocato per un interrogatorio nel quadro di un'inchiesta sulle possibili violazioni della legge della sua piattaforma social, X, è atteso oggi - senza che nulla lasci presagire un suo arrivo in Francia - dalla giustizia francese.

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(Keystone-ATS) Quest’ultimo proseguirà ad ogni modo le sue indagini sulla vicenda.

Il luogo e l’ora della convocazione del miliardario americano, che ha denunciato “un attacco politico”, sono rimasti strettamente segreti. Insieme con l’ex direttrice generale di X, Linda Yaccarino, Musk è sospettato “in qualità di gestore di fatto e di diritto della piattaforma X al momento dei fatti”, secondo la procura di Parigi.

L’inchiesta riguarda “eventuali violazioni da parte di X della legge francese, alla quale deve conformarsi sul territorio francese”. Nel mirino, in particolare, una possibile complicità in diffusione di immagini pedopornografiche nonché l’uso del modello di intelligenza artificiale di X per la creazione di “deepfakes” a carattere sessuale, senza il consenso delle vittime.

Nei mesi scorsi ci sono state perquisizioni nei locali francesi della piattaforma di Musk, che ha denunciato “un’azione giudiziaria illecita” basata su “motivazioni politiche”.