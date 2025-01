Musk a congresso Afd, ‘migliore speranza per la Germania’

Keystone-SDA

"Sono molto entusiasta per l'AfD, sei davvero la migliore speranza per la Germania": lo ha detto Elon Musk rivolgendosi alla candidata alla cancelleria tedesca del partito di estrema destra AfD Alice Weidel.

(Keystone-ATS) Intervenendo in video al congresso del partito Musk ha affermato: “Penso sia molto importante che le persone siano orgogliose di essere tedesche. Va bene essere orgogliosi di essere tedeschi. È bello essere orgogliosi della cultura tedesca e dei valori tedeschi e non perderli in una sorta di multiculturalismo che acceca tutto”.

“Penso che vogliamo avere culture uniche al mondo. Vogliamo avere persone che… non vogliano che tutto sia uguale ovunque, che tutto sia solo una grande zuppa. Vogliamo avere qualcosa in cui… vai in diversi paesi ed è tutto unico, speciale e buono. Il governo tedesco deve proteggere i suoi cittadini. Il popolo tedesco è una nazione antica che risale a migliaia di anni fa”, ha aggiunto l’uomo più ricco del mondo, citato da Bild.

L’evento ha dato il via alla campagna elettorale dell’AfD con la candidata Weidel a Halle (Sassonia-Anhalt) accolta da 4500 persone in una grande sala mentre fuori alcune centinaia di manifestanti protestavano.