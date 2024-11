Musk, queste elezioni sono solo l’inizio del mio impegno

Keystone-SDA

La campagna presidenziale del 2024 è solo l'inizio delle ambizioni politiche di Elon Musk.

(Keystone-ATS) Lo ha detto lui stesso parlando in streaming su X con migliaia di ascoltatori mentre volava a Mar-a-Lago per seguire i risultati delle elezioni, come riferisce il Washington Post.

Il Ceo di Tesla e SpaceX ha detto che America Pac, il gruppo politico pro-Trump che ha formato e finanziato con almeno 118 milioni di dollari di tasca sua, “continuerà dopo queste elezioni e si preparerà per quelle di medio termine e per qualsiasi elezione intermedia”.

Nel prossimo turno di gare per la Camera, il Senato e persino per alcune cariche locali, il suo super Pac “cercherà di avere un peso notevole”, ha spiegato Musk confermando il suo crescente ruolo politico e finanziario dietro l’ascesa di Trump e del suo movimento Maga.