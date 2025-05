Musk, “spenderò meno per la politica, ho fatto abbastanza”

Keystone-SDA

"In futuro farò molto meno. Penso di aver fatto abbastanza". Così Elon Musk ha risposto a chi gli chiedeva quanto volesse spendere per le elezioni di metà mandato in favore del presidente statunitense Donald Trump.

(Keystone-ATS) “In termini di spese in politica farò molto meno in futuro. Penso di aver già fatto abbastanza”, ha detto Musk che nel 2024 ha effettuato donazioni per 300 milioni di dollari a sostegno del candidato repubblicano in corsa per la Casa Bianca. “Se dovessi vedere qualche ragione per spendere in futuro lo farò. Al momento non vedo motivi per farlo”, ha aggiunto l’uomo più ricco del mondo.

Musk si è attirato molte critiche per il suo ruolo all’interno dell’amministrazione Trump alla guida del Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE). Il mese scorso ha annunciato che avrebbe trascorso meno tempo a Washington e si sarebbe dedicato di più a Tesla. A chi gli chiedeva se si vedesse ancora amministratore delegato del colosso delle auto elettriche in cinque anni, l’imprenditore ha risposto con un secco “sì”. Poi, scherzando, ha aggiunto: “potrei morire”.

La decisione del miliardario di dedicare più tempo a Tesla segue il nervosismo degli investitori, preoccupati dal calo delle vendite e delle azioni in Borsa in seguito al boicottaggio delle vetture in protesta contro il ruolo di Musk nel governo. Il miliardario ha cercato di spazzare via le preoccupazioni: “le vendite stanno andando bene a questo punto”.

Nel corso del Qatar Economic Forum, all’uomo più ricco del mondo è stato anche chiesto quanto spesso parlasse con il presidente russo Vladimir Putin. “Ci ho parlato una sola volta, in una videochiamata cinque anni fa”, ha risposto Musk definendo false le recenti indiscrezioni del Wall Street Journal, secondo il quale i due avrebbero parlato più di recente.