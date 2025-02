Musk, “domani chatbot Grok 3, l’IA più intelligente del mondo”

Keystone-SDA

Elon Musk ha annunciato che la sua startup xAI pubblicherà il suo chatbot Grok 3 domani e lo ha definito l'intelligenza artificiale (IA) "più intelligente sulla Terra" in un mercato fortemente competitivo.

(Keystone-ATS) Il prodotto di punta dell’intelligenza artificiale dell’azienda sarà lanciato con una dimostrazione lunedì sera alle 20:00 ora del Pacifico (le 5:00 di notte del giorno successivo in Svizzera), ha scritto Musk su X.

Grok 3 è stato addestrato su dati sintetici ed è in grado di riflettere sugli errori che commette esaminando i dati per raggiungere una coerenza logica. “Perfezionerò il prodotto con il team per tutto il weekend, quindi sarò offline fino ad allora”, ha aggiunto.