Musica: è morto Rick Davies, cofondatore dei Supertramp

Keystone-SDA

È morto a 81 anni il musicista britannico Rick Davies, tastierista, vocalist e cofondatore nel 1969 con il connazionale Roger Hodgson dei Supertramp.

1 minuto

(Keystone-ATS) La band fra gli anni ’70 e gli ’80 segnò la scena internazionale dell’art rock e del progressive con milioni di album venduti e hit memorabili: da Goobye Stranger a The Logical Song.

Davies si è spento nella sua casa di Long Island, presso New York, come confermato dagli altri ex componenti del gruppo in un messaggio sui social ripreso fra l’altro dai media d’oltre Manica. Viveva negli Usa da tempo e da circa un decennio combatteva contro un’aggressiva forma di mieloma, un cancro del midollo.

“La sua espressività vocale e l’inconfondibile tocco pianistico del suo Wurlitzer sono stati il battito cardiaco della musica della nostra band”, hanno scritto i vecchi compagni di avventura nel ricordarlo.

Fra il 1970 e il 1985 i Supertramp vendettero 18 milioni di dischi in giro per il mondo, vincendo due volte il Grammy ed esibendosi in tour e concerti spettacolari fra Europa e Nord America. Dopo l’uscita dalla formazione di Hodgson, a metà anni ’80, Davies rimase l’unico leader nelle reunion organizzate a cavallo del 2000 e poi di nuovo negli anni 2010: fino allo scioglimento finale del 2015, seguito dall’annuncio della diagnosi del mieloma.

Rick Davies lascia la moglie Sue, con la quale ha condiviso oltre 50 anni di matrimonio.