Museo della comunicazione: in mostra vignette del 2024

Keystone-SDA

Il Museo della comunicazione di Berna espone, come di consueto, le migliori vignette dell'anno. La mostra "Gezeichnet 2024", visibile da domani e fino al 23 febbraio, propone le opere di 50 autori per digerire il vecchio anno e affrontare il prossimo con un sorriso.

1 minuto

(Keystone-ATS) “La risata come liberazione, l’umorismo come arma: soprattutto in tempi in cui c’è poco da ridere, l’umorismo è ancora più importante, forse addirittura vitale”, ha affermato oggi davanti ai media la direttrice del Museo della comunicazione di Berna Jacqueline Strauss.

Con una sola immagine, un disegno racconta intere storie, apre abissi, stimola pensieri, facendo al contempo ridere. Stando al museo bernese la vignetta è un risultato comunicativo di prim’ordine e un’arte giornalistica sottovalutata.

Le quasi 250 opere esposte ripercorrono i temi all’ordine del giorno nel 2024: le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, la vittoria di Nemo all’Eurovision Song Contest, la tredicesima pensione AVS in Svizzera, il maltempo estremo con le inondazioni, le Olimpiadi di Parigi, le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e l’atterraggio degli aerei dell’esercito svizzero sull’autostrada.