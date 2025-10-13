Museo dei trasporti: presentata mostra contro fake news

Keystone-SDA

Il Museo svizzero dei trasporti di Lucerna ha inaugurato oggi una nuova esposizione sulle fake news, alla presenza del direttore del DATEC Albert Rösti e della direttrice generale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) Susanne Wille.

(Keystone-ATS) La mostra, dal titolo “Veramente?! Fatto, fake o opinione? Scoprilo”, intende mostrare in maniera giocosa e interattiva come si possono riconoscere notizie false ed è stata realizzata in collaborazione con l’SSR.

Il nucleo dell’esposizione è composto da tre stazioni interattive, presso le quali è possibile provare a distinguere i fatti dalle menzogne e a comprendere gli effetti degli algoritmi.

Nel suo discorso il ministro dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ha annunciato che il Consiglio federale starebbe verificando in che modo le piattaforme social possano essere maggiormente responsabilizzate quando diffondono informazioni false. In questo senso il governo porrà presto in consultazione il progetto “Perché la disinformazione è un crimine”.