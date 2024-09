Murdoch in tribunale, al via la battaglia per la successione

Keystone-SDA 1 minuto (Keystone-ATS) La battaglia per il futuro dell’impero di Murdoch si è aperta. Il tycoon, mano nella mano con la moglie, è arrivato al tribunale di Reno, Nevada, seguito poco dopo dal figlio Lachlan. Rupert Murdoch e Lachlan fanno fronte comune contro gli altri tre figli adulti, Prudence, Elizabeth e James che si oppongono ai cambiamenti voluti dal tycoon al trust di famiglia per consacrare Lachlan alla guida dell’impero dopo la sua morte. Il giudice è chiamato a stabilire se Murdoch può cambiare il trust di famiglia, firmato nel 1999 durante il divorzio da Ann Murdoch Mann.